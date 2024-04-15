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Ковалев Савва Игнатьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

03.12.1903 ст.

Дата смерти

02.01.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1903 ст.

Отец: Ковалев Игнатий Иванович

Мать: Ковалева Феодосия Карповна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSS-B?i=676&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
04.12.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
02.01.1904 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-F9P8-F?i=737&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
03.01.1904 ст.
на кладбище д. Кровной
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