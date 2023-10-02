Гайнетдинова Лина Хакимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1938
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1938
Отец: Гайнетдинов Хаким
Мать: Мусина Рабига
Рождение ребёнка
10.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миннигалин Саитгалей Минигалеевич
Рождение ребёнка
01.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миннигалин Саитгалей Минигалеевич