Гайнетдинова Лина Хакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнетдинова Лина Хакимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1938

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1938

Отец: Гайнетдинов Хаким

Мать: Мусина Рабига

Рождение ребёнка
10.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миннигалин Саитгалей Минигалеевич

Рождение ребёнка
01.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миннигалин Саитгалей Минигалеевич

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