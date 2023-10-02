Миннигалин Саитгалей Минигалеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гайнетдинова Лина Хакимовна
Рождение ребёнка
01.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гайнетдинова Лина Хакимовна
Смерть
Неизвестно