Кувшинова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Кувшинов Адекснадр Михайлович
Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кувшинов Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кувшинов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Кувшинов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Кувшинова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Кувшинова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Кувшинова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Кувшинова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Филиппович
Смерть
Неизвестно