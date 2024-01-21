Кувшинова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшинов Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Кувшинов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Кувшинов Адекснадр Михайлович

Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кувшинов Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Кувшинов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кувшинов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Кувшинов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Кувшинова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Кувшинова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Кувшинова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Кувшинова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Кувшинов Михаил Филиппович

Смерть
Неизвестно

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