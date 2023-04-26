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Сюлаев Леонтий Иосифов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

04.03.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Осип Николаев

Мать: Аграфена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюлаева Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Сюлаев Матвей Леонтьевич

Мать ребёнка: Сюлаева Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Сюлаева) Авдотья Леонтьевна

Мать ребёнка: Сюлаева Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Сюлаев Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Сюлаева Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Сюлаева) Елена Леонтьевна

Мать ребёнка: Сюлаева Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
19.05.1848

Дочь: (Сюлаева) Федосья Леонтьевна

Мать ребёнка: Сюлаева Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
06.02.1851

Дочь: (Сюлаева) Агаф (п) Леонтьевна

Мать ребёнка: Сюлаева Федосья Васильевна

Смерть
04.03.1886

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