Сюлаев Леонтий Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти04.03.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Осип Николаев
Мать: Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Сюлаева Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Сюлаева) Авдотья Леонтьевна
Мать ребёнка: Сюлаева Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Сюлаев Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Сюлаева Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Сюлаева) Елена Леонтьевна
Мать ребёнка: Сюлаева Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
19.05.1848
Дочь: (Сюлаева) Федосья Леонтьевна
Мать ребёнка: Сюлаева Федосья Васильевна
Рождение ребёнка
06.02.1851
Дочь: (Сюлаева) Агаф (п) Леонтьевна
Мать ребёнка: Сюлаева Федосья Васильевна
Смерть
04.03.1886