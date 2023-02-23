Сюлаева Федосья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюлаева Федосья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

23.11.1865

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Авдотья Леонтьевна

Отец ребёнка: Сюлаев Леонтий Иосифов

Рождение ребёнка
1841

Сын: Сюлаев Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Сюлаев Леонтий Иосифов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Елена Леонтьевна

Отец ребёнка: Сюлаев Леонтий Иосифов

Рождение ребёнка
19.05.1848

Дочь: Федосья Леонтьевна

Отец ребёнка: Сюлаев Леонтий Иосифов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агаф (п) Леонтьевна

Отец ребёнка: Сюлаев Леонтий Иосифов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюлаев Леонтий Иосифов

Смерть
23.11.1865
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