Сюлаева Федосья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти23.11.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Авдотья Леонтьевна
Отец ребёнка: Сюлаев Леонтий Иосифов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Сюлаев Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Сюлаев Леонтий Иосифов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Елена Леонтьевна
Отец ребёнка: Сюлаев Леонтий Иосифов
Рождение ребёнка
19.05.1848
Дочь: Федосья Леонтьевна
Отец ребёнка: Сюлаев Леонтий Иосифов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агаф (п) Леонтьевна
Отец ребёнка: Сюлаев Леонтий Иосифов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.1865