Бибисафура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибисафура

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1836

Отец: Сайдаш

Мать: Фатима

Смерть
Неизвестно
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