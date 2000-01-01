Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1831

Дочь: Бибимафтуха

Отец ребёнка: Сайдаш

Рождение ребёнка
1832

Сын: Сиражетдин

Отец ребёнка: Сайдаш

Рождение ребёнка
09.03.1836

Дочь: Бибисафура

Отец ребёнка: Сайдаш

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайдаш

Смерть
Неизвестно
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