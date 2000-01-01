Фатима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1831
Дочь: Бибимафтуха
Отец ребёнка: Сайдаш
Рождение ребёнка
1832
Сын: Сиражетдин
Отец ребёнка: Сайдаш
Рождение ребёнка
09.03.1836
Дочь: Бибисафура
Отец ребёнка: Сайдаш
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сайдаш
Смерть
Неизвестно