Кузнецов Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения02.07.1926
Дата смерти13.09.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1926
Отец: Кузнецов Иван Матвеевич
Мать: Кузнецова Анна Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
04.04.1948
Рождение ребёнка
01.02.1952
Сын: Кузнецов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Кузнецова Лилия Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.01.1959
Дочь: Соколова Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Кузнецова Лилия Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.05.1971
Дочь: Кузнецова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Мерейнис Елизавета Львовна
Смерть
13.09.2004
Похороны
15.09.2004
Хованское кладбище Уч.500 «Н» могила №3509