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Кузнецов Анатолий Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.07.1926

Дата смерти

13.09.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1926

Отец: Кузнецов Иван Матвеевич

Мать: Кузнецова Анна Захаровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерейнис Елизавета Львовна

Бракосочетание
04.04.1948

Жена: Кузнецова Лилия Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.02.1952

Сын: Кузнецов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Кузнецова Лилия Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.01.1959

Дочь: Соколова Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Кузнецова Лилия Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.05.1971

Дочь: Кузнецова Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Мерейнис Елизавета Львовна

Смерть
13.09.2004
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
15.09.2004
Москва, город федерального значения Москва
Хованское кладбище Уч.500 «Н» могила №3509

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