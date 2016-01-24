Зюзина Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.?
Дата смерти24.01.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1976
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
24.01.2016