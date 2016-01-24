Зюзина Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюзина Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.?

Дата смерти

24.01.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зюзин Сергей Эрленович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зюзин Сергей Эрленович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зюзин Сергей Эрленович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зюзин Сергей Эрленович

Смерть
24.01.2016
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