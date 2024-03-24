Горемыкин Авраам Андреевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Горемыкин Андрей Михайлович
Мать: не указана
https://www.myheritage.com/pedigree-tree-511996031-1501372/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA?lang=RU#1501378:
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Масленникова (Горемыкина) Ольга Абрамовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно