Аграфена Калинина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Корней Савельев
Отец ребёнка: Савелий Степанов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Варвара Савельева
Отец ребёнка: Савелий Степанов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Никита Савельев
Отец ребёнка: Савелий Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савелий Степанов
Смерть
Неизвестно