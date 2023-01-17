Аграфена Калинина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАграфена Калинина

Аграфена Калинина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Корней Савельев

Отец ребёнка: Савелий Степанов

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Варвара Савельева

Отец ребёнка: Савелий Степанов

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Никита Савельев

Отец ребёнка: Савелий Степанов

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелий Степанов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close