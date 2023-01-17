Савелий Степанов
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Степан Матвеев
Мать: Нелида Павлова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Корней Савельев
Мать ребёнка: Аграфена Калинина
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Варвара Савельева
Мать ребёнка: Аграфена Калинина
Рождение ребёнка
1796
Сын: Никита Савельев
Мать ребёнка: Аграфена Калинина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Калинина
Смерть
1813