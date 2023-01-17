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Савелий Степанов

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Место рождения

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Степан Матвеев

Мать: Нелида Павлова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Корней Савельев

Мать ребёнка: Аграфена Калинина

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Варвара Савельева

Мать ребёнка: Аграфена Калинина

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Никита Савельев

Мать ребёнка: Аграфена Калинина

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Калинина

Смерть
1813
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