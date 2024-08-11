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Аксинья Митрофанова

Место рождения

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Митрофан Федотов ?

Мать: Елена Федорова

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.02.1774 ст.

Муж: Игнатий Федоров

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN1-YZW?i=238&cc=1921824 оба вдовые 2й брак
Рождение ребёнка
1779

Сын: Абросим Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатий Федоров

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Авдотья (Евдокия) Игнатьева

Отец ребёнка: Игнатий Федоров

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1786
Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

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