Аксинья Митрофанова
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1786
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Митрофан Федотов ?
Мать: Елена Федорова
Бракосочетание
02.02.1774 ст.
Муж: Игнатий Федоров
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN1-YZW?i=238&cc=1921824 оба вдовые 2й брак
Рождение ребёнка
1779
Сын: Абросим Игнатьев
Отец ребёнка: Игнатий Федоров
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Авдотья (Евдокия) Игнатьева
Отец ребёнка: Игнатий Федоров
Смерть
1786