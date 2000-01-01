Неродная Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неродный Фёдор Герасимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Неродный Гавриил Фёдорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Неродный Фёдор Герасимович
Рождение ребёнка
С 1918
Дочь: Новикова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Неродный Фёдор Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Неродный Гавриил Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неродный Николай Фёдорович
Отец ребёнка: не указан