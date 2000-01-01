Неродная Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеродная Прасковья Яковлевна

Неродная Прасковья Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неродный Фёдор Герасимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Неродный Гавриил Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1915

Сын: Неродный Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Неродный Фёдор Герасимович

Рождение ребёнка
С 1918

Дочь: Новикова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Неродный Фёдор Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неродный Петр Фёдорович

Отец ребёнка: Неродный Гавриил Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неродный Гавриил Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неродный Николай Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close