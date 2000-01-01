Неродный Фёдор Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеродный Фёдор Герасимович

Неродный Фёдор Герасимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неродный Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Неродный Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Неродная Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
С 1918

Дочь: Новикова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Неродная Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неродная Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close