Неродный Фёдор Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неродный Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Неродная Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
С 1918
Дочь: Новикова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Неродная Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неродная Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана