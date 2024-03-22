Самохинъ Арсеній
Место рождения
Дата рождения27.10.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1874
Отец: Самохинъ Владиміръ
Бракосочетание
23.01.1895
Жена: Самохина Устинья
Рождение ребёнка
18.12.1895
Сын: Самохинъ Петръ
Мать ребёнка: Самохина Устинья
Рождение ребёнка
17.02.1899
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Самохина Устинья
Рождение ребёнка
01.08.1901
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Самохина Устинья
Рождение ребёнка
15.01.1904
Сын: Самохинъ Григорий
Мать ребёнка: Самохина Устинья
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
05.05.1906
Сын: Самохинъ Иванъ
Мать ребёнка: Самохина Устинья
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
26.06.1912
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Самохина Устинья
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1914
Сын: Самохинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Самохина Устинья