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Самохинъ Арсеній

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.10.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1874

Отец: Самохинъ Владиміръ

Мать: Самохина Ковригина Евфимія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1895

Жена: Самохина Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1895

Сын: Самохинъ Петръ

Мать ребёнка: Самохина Устинья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1899

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Самохина Устинья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1901

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Самохина Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1904

Сын: Самохинъ Григорий

Мать ребёнка: Самохина Устинья

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
05.05.1906

Сын: Самохинъ Иванъ

Мать ребёнка: Самохина Устинья

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
26.06.1912

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Самохина Устинья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1914

Сын: Самохинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Самохина Устинья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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