Герасимов Иван Иосифович
Место рождения
Дата рождения18.06.1839 ст.
Дата смерти13.08.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1839 ст.
- № 12 о рождении 18 июня 1839 года сына Иоанна у крестьянина деревни Бросачевской Иосифа Ильича Герасимова и законной жены его Параскевы Львовны, оба первого брака, православного вероисповедания. Кре... Показать все
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Герасимова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Герасимова (Паршева) Матрена Алексеевна
Бракосочетание
08.02.1867 ст.
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
№10 о бракосочетании 8 февраля 1867 года крестьянина деревни Бросачевской Ивана Осиповича Герасимова, 27 лет, православного, первым браком, с крестьянской дочерью-девицей Пингишенского прихода Матрено... Показать все
Рождение ребёнка
1870
Сын: Герасимов Андрей Иванович
Мать ребёнка: Герасимова (Паршева) Матрена Алексеевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Герасимов Александр Иванович
Мать ребёнка: Герасимова (Паршева) Матрена Алексеевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Герасимова Екатерина-2 Ивановна
Мать ребёнка: Герасимова (Паршева) Матрена Алексеевна
Рождение ребёнка
17.10.1878 ст.
Мать ребёнка: Герасимова (Паршева) Матрена Алексеевна
- № 32 о рождении 17 октября 1878 года сына Иакова у крестьянина деревни Бросачевской Ивана Осиповича Герасимова и законной жены его Матрены Алексеевны, православного вероисповедания. Крещен 17 октябр... Показать все
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Герасимова (Паршева) Матрена Алексеевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Герасимов Николай Иванович
Мать ребёнка: Герасимова (Паршева) Матрена Алексеевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Вальнева (Герасимова) Павла Ивановна
Мать ребёнка: Герасимова (Паршева) Матрена Алексеевна
Смерть
13.08.1903 ст.
- № 18 о смерти 13 августа 1903 года крестьянина деревни Бросачевской Ивана Осиповича Герасимова , 64года, от старости. Погребен 15 августа на сельском кладбище. ГААО. Ф.29. Оп.39. Д.634. Л.190об