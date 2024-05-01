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Герасимов Иван Иосифович

Место рождения

Бросачиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

18.06.1839 ст.

Дата смерти

13.08.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1839 ст.

Отец: Герасимов Иосиф Ильич

Мать: Герасимова (Пелевина) Прасковья Львовна

Бросачиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
- № 12 о рождении 18 июня 1839 года сына Иоанна у крестьянина деревни Бросачевской Иосифа Ильича Герасимова и законной жены его Параскевы Львовны, оба первого брака, православного вероисповедания. Кре... Показать все
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Герасимова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Герасимова (Паршева) Матрена Алексеевна

Бросачиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
08.02.1867 ст.

Жена: Герасимова (Паршева) Матрена Алексеевна

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
№10 о бракосочетании 8 февраля 1867 года крестьянина деревни Бросачевской Ивана Осиповича Герасимова, 27 лет, православного, первым браком, с крестьянской дочерью-девицей Пингишенского прихода Матрено... Показать все
Рождение ребёнка
1870

Сын: Герасимов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Герасимова (Паршева) Матрена Алексеевна

Бросачиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Герасимов Александр Иванович

Мать ребёнка: Герасимова (Паршева) Матрена Алексеевна

Бросачиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Герасимова Екатерина-2 Ивановна

Мать ребёнка: Герасимова (Паршева) Матрена Алексеевна

Бросачиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.10.1878 ст.

Сын: Герасимов Яков Иванович

Мать ребёнка: Герасимова (Паршева) Матрена Алексеевна

Бросачиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
- № 32 о рождении 17 октября 1878 года сына Иакова у крестьянина деревни Бросачевской Ивана Осиповича Герасимова и законной жены его Матрены Алексеевны, православного вероисповедания. Крещен 17 октябр... Показать все
Рождение ребёнка
1881

Сын: Герасимов Павел Иванович

Мать ребёнка: Герасимова (Паршева) Матрена Алексеевна

Бросачиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Герасимов Николай Иванович

Мать ребёнка: Герасимова (Паршева) Матрена Алексеевна

Бросачиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Вальнева (Герасимова) Павла Ивановна

Мать ребёнка: Герасимова (Паршева) Матрена Алексеевна

Бросачиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
13.08.1903 ст.
Бросачиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
- № 18 о смерти 13 августа 1903 года крестьянина деревни Бросачевской Ивана Осиповича Герасимова , 64года, от старости. Погребен 15 августа на сельском кладбище. ГААО. Ф.29. Оп.39. Д.634. Л.190об

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