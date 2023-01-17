Алфёров Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1914
Дата смерти04.07.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1938
Сын: Алфёров Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Алфёрова Анастасия Ивановна
Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
ранее село относилось к воронежской области, и с 1934 по 1957 называлось Водопьяново
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алфёрова Анастасия Ивановна
Смерть
04.07.1981