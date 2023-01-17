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Алфёров Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1914

Дата смерти

04.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1938

Сын: Алфёров Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Алфёрова Анастасия Ивановна

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
ранее село относилось к воронежской области, и с 1934 по 1957 называлось Водопьяново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алфёрова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алфёров Николай Иванович

Мать ребёнка: Алфёрова Анастасия Ивановна

Смерть
04.07.1981
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