Алфёрова (Морева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алфёрова (Морева) Анастасия Ивановна

Место рождения

Колесово 1-е, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

15.12.1914

Дата смерти

09.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1914

Отец: Морев Иван

Мать: Морева Зинаида

Колесово 1-е, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.11.1938

Сын: Алфёров Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Алфёров Иван Григорьевич

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
ранее село относилось к воронежской области, и с 1934 по 1957 называлось Водопьяново
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алфёров Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алфёров Николай Иванович

Отец ребёнка: Алфёров Иван Григорьевич

Смерть
09.01.2004
Шуя, Шуя, Ивановская область