Алфёрова (Морева) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.12.1914
Дата смерти09.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1914
Отец: Морев Иван
Мать: Морева Зинаида
Рождение ребёнка
17.11.1938
Сын: Алфёров Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Алфёров Иван Григорьевич
Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
ранее село относилось к воронежской области, и с 1934 по 1957 называлось Водопьяново
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алфёров Иван Григорьевич
Смерть
09.01.2004
Шуя, Шуя, Ивановская область