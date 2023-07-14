Максина (Чурилина) Анисия Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максина (Чурилина) Анисия Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838 или 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 или 1840

Отец: Чурилин Гордей Леонтьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1856

Муж: Чурилин Трофим Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
11.02.1859

Муж: Максин Семен Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.11.1859

Дочь: Максина Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Максин Семен Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.09.1863

Сын: Максин Аким Семенович

Отец ребёнка: Максин Семен Георгиевич

Рождение ребёнка
21.06.1865

Сын: Максин Тихон Семенович

Отец ребёнка: Максин Семен Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.03.1868

Сын: Максин Иван Семенович

Отец ребёнка: Максин Семен Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.09.1872

Дочь: Максина Фекла Семеновна

Отец ребёнка: Максин Семен Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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