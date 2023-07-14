Максина (Чурилина) Анисия Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838 или 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1838 или 1840
Отец: Чурилин Гордей Леонтьевич
Бракосочетание
14.10.1856
Бракосочетание
11.02.1859
Рождение ребёнка
26.11.1859
Дочь: Максина Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Максин Семен Георгиевич
Рождение ребёнка
07.09.1863
Отец ребёнка: Максин Семен Георгиевич
Рождение ребёнка
21.06.1865
Отец ребёнка: Максин Семен Георгиевич
Рождение ребёнка
29.03.1868
Отец ребёнка: Максин Семен Георгиевич
Рождение ребёнка
23.09.1872
Дочь: Максина Фекла Семеновна
Отец ребёнка: Максин Семен Георгиевич
Смерть
Неизвестно