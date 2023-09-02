Максин Семен Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксин Семен Георгиевич

Максин Семен Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: Максина Пелагея Кондратьевна

Бракосочетание
11.02.1859

Жена: Максина Анисия Гордеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.11.1859

Дочь: Максина Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Максина Анисия Гордеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1862

Дочь: Максина Ирина Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1863

Сын: Максин Аким Семенович

Мать ребёнка: Максина Анисия Гордеевна

Рождение ребёнка
21.06.1865

Сын: Максин Тихон Семенович

Мать ребёнка: Максина Анисия Гордеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.03.1868

Сын: Максин Иван Семенович

Мать ребёнка: Максина Анисия Гордеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.09.1872

Дочь: Максина Фекла Семеновна

Мать ребёнка: Максина Анисия Гордеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close