Максин Семен Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Бракосочетание
11.02.1859
Жена: Максина Анисия Гордеевна
Рождение ребёнка
26.11.1859
Дочь: Максина Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Максина Анисия Гордеевна
Рождение ребёнка
Около ?.04.1862
Дочь: Максина Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
07.09.1863
Мать ребёнка: Максина Анисия Гордеевна
Рождение ребёнка
21.06.1865
Мать ребёнка: Максина Анисия Гордеевна
Рождение ребёнка
29.03.1868
Мать ребёнка: Максина Анисия Гордеевна
Рождение ребёнка
23.09.1872
Дочь: Максина Фекла Семеновна
Мать ребёнка: Максина Анисия Гордеевна
Смерть
Неизвестно