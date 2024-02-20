(Чолпан) Домникия Антоновна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Дата рождения08.01.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
08.01.1873
Отец: Чолпан Антон Трифонович
Мать: Чолпан Елена Михайловна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Бракосочетание
28.01.1891
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.03.1892
Сын: Тараш Иван Андреевич
Отец ребёнка: Тараш Андрей Лазаревич
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.04.1894
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Тараш Андрей Лазаревич
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.06.1896
Дочь: София Андреевна
Отец ребёнка: Тараш Андрей Лазаревич
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.03.1898
Отец ребёнка: Тараш Андрей Лазаревич
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.08.1900
Дочь: Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Тараш Андрей Лазаревич
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.12.1902
Сын: Тараш Христофор Андреевич
Отец ребёнка: Тараш Андрей Лазаревич
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.07.1905
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Тараш Андрей Лазаревич
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.08.1908
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Тараш Андрей Лазаревич
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
31.03.1911
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Тараш Андрей Лазаревич
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно