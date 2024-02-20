(Чолпан) Домникия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чолпан) Домникия Антоновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна

Дата рождения

08.01.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1873

Отец: Чолпан Антон Трифонович

Мать: Чолпан Елена Михайловна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Бракосочетание
28.01.1891

Муж: Тараш Андрей Лазаревич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.03.1892

Сын: Тараш Иван Андреевич

Отец ребёнка: Тараш Андрей Лазаревич

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.04.1894

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Тараш Андрей Лазаревич

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.06.1896

Дочь: София Андреевна

Отец ребёнка: Тараш Андрей Лазаревич

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.03.1898

Сын: Тараш Антон Андреевич

Отец ребёнка: Тараш Андрей Лазаревич

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.08.1900

Дочь: Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Тараш Андрей Лазаревич

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.12.1902

Сын: Тараш Христофор Андреевич

Отец ребёнка: Тараш Андрей Лазаревич

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.07.1905

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Тараш Андрей Лазаревич

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.08.1908

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Тараш Андрей Лазаревич

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
31.03.1911

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Тараш Андрей Лазаревич

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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