(Тараш) София Андреевна
Место рожденияРоссия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения21.06.1896
Дата смерти03.04.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1896
Отец: Тараш Андрей Лазаревич
Мать: Домникия Антоновна
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
03.04.1899
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /