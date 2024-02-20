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(Тараш) София Андреевна

Место рождения

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

21.06.1896

Дата смерти

03.04.1899

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1896

Отец: Тараш Андрей Лазаревич

Мать: Домникия Антоновна

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
03.04.1899
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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