Чолпан (Тохтамыш) Елена Михайловна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти29.11.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1849
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
21.01.1868
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Николаевская церковь м/к-1868г. лист-158/зап-3, ГАДО, Ф - 426-1-1.
Рождение ребёнка
07.09.1868
Отец ребёнка: Чолпан Антон Трифонович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
10.12.1870
Отец ребёнка: Чолпан Антон Трифонович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
08.01.1873
Дочь: Домникия Антоновна
Отец ребёнка: Чолпан Антон Трифонович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
09.01.1874
Дочь: Катела Христина Антоновна
Отец ребёнка: Чолпан Антон Трифонович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.03.1877
Дочь: Василиса Антоновна
Отец ребёнка: Чолпан Антон Трифонович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.12.1878
Сын: Чолпан Константин Антонович
Отец ребёнка: Чолпан Антон Трифонович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.03.1881
Дочь: Вера Антоновна
Отец ребёнка: Чолпан Антон Трифонович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.09.1883
Дочь: Заяц Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Чолпан Антон Трифонович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Чолпан Антон Трифонович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
27.05.1886
Отец ребёнка: Чолпан Антон Трифонович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
16.06.1889
Отец ребёнка: Чолпан Антон Трифонович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
29.11.1913
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /