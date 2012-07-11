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Батт Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1937

Дата смерти

11.07.2012

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1937

Отец: Батт Александр Георгиевич

Мать: Батт Генриетта Генриховна

Рождение ребёнка
10.11.1965

Сын: Батт Юрий Александрович

Мать ребёнка: Батт Груня

Рождение ребёнка
05.07.1969

Сын: Бат Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Батт Груня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батт Груня

Смерть
11.07.2012
Байкалово, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
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