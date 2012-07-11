Батт Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1937
Дата смерти11.07.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1937
Рождение ребёнка
10.11.1965
Мать ребёнка: Батт Груня
Рождение ребёнка
05.07.1969
Сын: Бат Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Батт Груня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батт Груня
Смерть
11.07.2012
Байкалово, Тобольский муниципальный район, Тюменская область