Батт Груня
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1929
Дата смерти02.01.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1965
Отец ребёнка: Батт Александр Александрович
Рождение ребёнка
05.07.1969
Сын: Бат Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Батт Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1992