Батт Груня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батт Груня

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1929

Дата смерти

02.01.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1965

Сын: Батт Юрий Александрович

Отец ребёнка: Батт Александр Александрович

Рождение ребёнка
05.07.1969

Сын: Бат Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Батт Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батт Александр Александрович

Смерть
02.01.1992
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