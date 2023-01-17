Сафонов Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонов Олег

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1982

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.07.1983

Сын: Селезнев Иван Олегович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
1984

Жена: скрыто настройками приватности

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно
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