Сафонов Олег
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1982
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.1983
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1984
Жена: скрыто настройками приватности
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно