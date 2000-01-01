Селезнев (Сафонов) Иван Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев (Сафонов) Иван Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1983

Отец: Сафонов Олег

Мать: скрыто настройками приватности

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