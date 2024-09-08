Клименко Матвей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1820 ст.
Дата смерти21.03.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Клименко Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Клименко Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Шинкаренко (Клименко) Ефросиния Матвеевна
Мать ребёнка: Клименко Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.11.1859
Сын: Клименко Андрей Матвеевич
Мать ребёнка: Клименко Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Котенко (Клименко) Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Клименко Евдокия Дмитриевна
Смерть
21.03.1885 ст.