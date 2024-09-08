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Клименко Матвей Фёдорович

Место рождения

Виры, Сумська область

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

21.03.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: Клименко Фёдор Семёнович

Мать: Клименко (Шинкаренко) Полинария Фёдоровна

Виры, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клименко Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клименко Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Клименко Евдокия Дмитриевна

Анновка-Вировская, Сумська область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Клименко Захар Матвеевич

Мать ребёнка: Клименко Евдокия Дмитриевна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Шинкаренко (Клименко) Ефросиния Матвеевна

Мать ребёнка: Клименко Евдокия Дмитриевна

Анновка-Вировская, Сумська область
Рождение ребёнка
29.11.1859

Сын: Клименко Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Клименко Евдокия Дмитриевна

Анновка-Вировская, Сумська область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Котенко (Клименко) Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Клименко Евдокия Дмитриевна

Анновка-Вировская, Сумська область
Смерть
21.03.1885 ст.
Анновка-Вировская, Сумська область

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