Клименко Фёдор Семёнович
Место рождения
Дата рождения1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: Клименко Семён Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820 ст.
Сын: Клименко Матвей Фёдорович
Мать ребёнка: Клименко (Шинкаренко) Полинария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Клименко (Шинкаренко) Полинария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Клименко) Мелания Фёдоровна
Мать ребёнка: Клименко (Шинкаренко) Полинария Фёдоровна
Смерть
Неизвестно