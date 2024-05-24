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Клименко Фёдор Семёнович

Место рождения

Виры, Сумська область

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: Клименко Семён Павлович

Мать: не указана

Виры, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клименко (Шинкаренко) Полинария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Клименко Матвей Фёдорович

Мать ребёнка: Клименко (Шинкаренко) Полинария Фёдоровна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Клименко Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Клименко (Шинкаренко) Полинария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Клименко) Мелания Фёдоровна

Мать ребёнка: Клименко (Шинкаренко) Полинария Фёдоровна

Виры, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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