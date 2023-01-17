Гредасов Анатолий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения03.11.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1944
Рождение ребёнка
14.07.1968
Сын: Гредасов Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: Гредасова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
22.07.1980
Сын: Гредасов Глеб Анатольевич
Мать ребёнка: Гредасова Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно