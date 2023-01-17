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Гредасов Анатолий Гаврилович

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

03.11.1944

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
С 1944
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.07.1968

Сын: Гредасов Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Гредасова Галина Николаевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.07.1980

Сын: Гредасов Глеб Анатольевич

Мать ребёнка: Гредасова Галина Николаевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гредасова Галина Николаевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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