Башунова (Саламаткина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башунова (Саламаткина) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башунова Антонина Мефодьевна

Отец ребёнка: Башунов Мефодий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башунов Борис Мефодьевич

Отец ребёнка: Башунов Мефодий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башунов Мефодий Кузьмич

Рождение ребёнка
18.11.1946

Сын: Башунов Владимир Мефодьевич

Отец ребёнка: Башунов Мефодий Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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