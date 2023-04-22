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Башунов Мефодий Кузьмич

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Место рождения

Дмитриевка, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Башунов (Башун) Кузьма Алексеевич

Мать: не указана

Дмитриевка, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башунова Антонина Мефодьевна

Мать ребёнка: Башунова (Саламаткина) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башунов Борис Мефодьевич

Мать ребёнка: Башунова (Саламаткина) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башунова (Саламаткина) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
18.11.1946

Сын: Башунов Владимир Мефодьевич

Мать ребёнка: Башунова (Саламаткина) Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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