Башунов Мефодий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Башунов (Башун) Кузьма Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башунова Антонина Мефодьевна
Мать ребёнка: Башунова (Саламаткина) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Башунова (Саламаткина) Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1946
Сын: Башунов Владимир Мефодьевич
Мать ребёнка: Башунова (Саламаткина) Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно