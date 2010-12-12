Лаптев Геннадий Владимирвич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1936
Дата смерти12.12.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1960
Сын: Лаптев Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Лаптева Таисия Алексеевна
Рождение ребёнка
24.03.1965
Сын: Лаптев Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: Лаптева Таисия Алексеевна
Смерть
12.12.2010