Лаптев Геннадий Владимирвич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев Геннадий Владимирвич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1936

Дата смерти

12.12.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1960

Сын: Лаптев Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Лаптева Таисия Алексеевна

Рождение ребёнка
24.03.1965

Сын: Лаптев Алексей Геннадьевич

Мать ребёнка: Лаптева Таисия Алексеевна

Смерть
12.12.2010
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