Лаптева Таисия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1935
Дата смерти02.05.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1960
Сын: Лаптев Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Лаптев Геннадий Владимирвич
Рождение ребёнка
24.03.1965
Сын: Лаптев Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: Лаптев Геннадий Владимирвич
Смерть
02.05.2022