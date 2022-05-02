Лаптева Таисия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптева Таисия Алексеевна

Лаптева Таисия Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1935

Дата смерти

02.05.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1960

Сын: Лаптев Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Лаптев Геннадий Владимирвич

Рождение ребёнка
24.03.1965

Сын: Лаптев Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Лаптев Геннадий Владимирвич

Смерть
02.05.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close