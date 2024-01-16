Летовальцев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Марья (Мария) Денисовна
Мать ребёнка: ?
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1720
Сын: Летовальцев Андрей Денисович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1724
Сын: Летовальцев Фёдор Денисович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1727
Сын: Летовальцев Иван Денисович
Мать ребёнка: ?
д. Харитоновская, Скорюково тож