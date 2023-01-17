Филиппова Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1935
Сын: Филиппов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Валентин Дмитриевич
Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филиппов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий
Смерть
Неизвестно