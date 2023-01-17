Филиппова Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1935

Сын: Филиппов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий

Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Псков, город Псков, Псковская область
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