Вшивцева Васса Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Васса Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1829 ст.

Дочь: Кривошеина Татьяна Кондратьева

Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Мартеньянович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Мартеньянович

Рождение ребёнка
07.03.1833 ст.

Сын: Вшивцев Сидор Кондратьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Мартеньянович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Аннанья Кондратьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Мартеньянович

Рождение ребёнка
22.07.1839 ст.

Дочь: Христина Кондратьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Мартеньянович

Рождение ребёнка
04.05.1841 ст.

Сын: Вшивцев Николай Кондратьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Мартеньянович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Цепелева Агрипина Кондратьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Мартеньянович

Рождение ребёнка
29.08.1842 ст.

Дочь: Марфа Кондратьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Мартеньянович

Рождение ребёнка
05.11.1843 ст.

Дочь: Вшивцева Матрона Кондратьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Мартеньянович

Рождение ребёнка
14.12.1845 ст.

Сын: Вшивцев Игнат Кондратьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Мартеньянович

Рождение ребёнка
02.06.1851

Сын: Вшивцев Владимер Кондратьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Мартеньянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Кондрат Мартеньянович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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