Вшивцева Васса Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Кривошеина Татьяна Кондратьева
Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Мартеньянович
Дочь: Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Мартеньянович
Сын: Вшивцев Сидор Кондратьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Мартеньянович
Дочь: Аннанья Кондратьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Мартеньянович
Дочь: Христина Кондратьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Мартеньянович
Сын: Вшивцев Николай Кондратьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Мартеньянович
Дочь: Цепелева Агрипина Кондратьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Мартеньянович
Дочь: Марфа Кондратьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Мартеньянович
Дочь: Вшивцева Матрона Кондратьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Мартеньянович
Сын: Вшивцев Игнат Кондратьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Мартеньянович
Сын: Вшивцев Владимер Кондратьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Мартеньянович