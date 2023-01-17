Кривошеина (Вшивцева) Татьяна Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Вшивцева) Татьяна Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1829 ст.

Дата смерти

26.12.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1829 ст.

Отец: Вшивцев Кондрат Мартеньянович

Мать: Вшивцева Васса Васильева

Бракосочетание
10.11.1849 ст.

Муж: Кривошеин Ефим Саввович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марья Ефимовна

Отец ребёнка: Кривошеин Ефим Саввович

Рождение ребёнка
19.08.1852 ст.

Дочь: Наталия Ефимовна

Отец ребёнка: Кривошеин Ефим Саввович

Рождение ребёнка
06.12.1854 ст.

Дочь: Кривошеина Лукерья Ефимовна

Отец ребёнка: Кривошеин Ефим Саввович

Рождение ребёнка
18.10.1858 ст.

Дочь: Краснопёрова Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Кривошеин Ефим Саввович

Рождение ребёнка
02.08.1862 ст.

Сын: Кривошеин Матвей Ефимович

Отец ребёнка: Кривошеин Ефим Саввович

Рождение ребёнка
15.09.1865 ст.

Дочь: Устина Ефимовна

Отец ребёнка: Кривошеин Ефим Саввович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
26.12.1888 ст.
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