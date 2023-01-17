Кривошеина (Вшивцева) Татьяна Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1829 ст.
Дата смерти26.12.1888 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1829 ст.
Бракосочетание
10.11.1849 ст.
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марья Ефимовна
Отец ребёнка: Кривошеин Ефим Саввович
Рождение ребёнка
19.08.1852 ст.
Дочь: Наталия Ефимовна
Отец ребёнка: Кривошеин Ефим Саввович
Рождение ребёнка
06.12.1854 ст.
Дочь: Кривошеина Лукерья Ефимовна
Отец ребёнка: Кривошеин Ефим Саввович
Рождение ребёнка
18.10.1858 ст.
Дочь: Краснопёрова Параскева Ефимовна
Отец ребёнка: Кривошеин Ефим Саввович
Рождение ребёнка
02.08.1862 ст.
Сын: Кривошеин Матвей Ефимович
Отец ребёнка: Кривошеин Ефим Саввович
Рождение ребёнка
15.09.1865 ст.
Дочь: Устина Ефимовна
Отец ребёнка: Кривошеин Ефим Саввович
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
26.12.1888 ст.