Варонович Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаронович Марфа Михайловна

Варонович Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911 ст.

Дочь: Воронович Екатерина Евстафьевна

Отец ребёнка: Воронович Евстафий Павлович

Большой Молокиш, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Воронович Петр Евстафьевич

Отец ребёнка: Воронович Евстафий Павлович

Большой Молокиш, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Воронович Мария Евстафьевна

Отец ребёнка: Воронович Евстафий Павлович

Большой Молокиш, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
1924

Сын: Воронович Леонтий Евстафьевич

Отец ребёнка: Воронович Евстафий Павлович

Рыбница, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронович Евстафий Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close