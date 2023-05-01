Варонович Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911 ст.
Дочь: Воронович Екатерина Евстафьевна
Отец ребёнка: Воронович Евстафий Павлович
Рождение ребёнка
1913 ст.
Сын: Воронович Петр Евстафьевич
Отец ребёнка: Воронович Евстафий Павлович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Воронович Мария Евстафьевна
Отец ребёнка: Воронович Евстафий Павлович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Воронович Леонтий Евстафьевич
Отец ребёнка: Воронович Евстафий Павлович
Рыбница, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно