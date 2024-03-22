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Воронович Евстафий Павлович

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Место рождения

Большой Молокиш, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра

Дата рождения

06.03.1890 ст.

Дата смерти

13.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1890 ст.

Отец: Воронович Павел Иосифович

Мать: не указана

Большой Молокиш, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
1911 ст.

Дочь: Воронович Екатерина Евстафьевна

Мать ребёнка: Варонович Марфа Михайловна

Большой Молокиш, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Воронович Петр Евстафьевич

Мать ребёнка: Варонович Марфа Михайловна

Большой Молокиш, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Воронович Мария Евстафьевна

Мать ребёнка: Варонович Марфа Михайловна

Большой Молокиш, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
1924

Сын: Воронович Леонтий Евстафьевич

Мать ребёнка: Варонович Марфа Михайловна

Рыбница, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варонович Марфа Михайловна

Смерть
13.10.1937
Рыбница, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
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