Воронович Евстафий Павлович
Место рождения
Дата рождения06.03.1890 ст.
Дата смерти13.10.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1890 ст.
Отец: Воронович Павел Иосифович
Рождение ребёнка
1911 ст.
Дочь: Воронович Екатерина Евстафьевна
Мать ребёнка: Варонович Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1913 ст.
Сын: Воронович Петр Евстафьевич
Мать ребёнка: Варонович Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Воронович Мария Евстафьевна
Мать ребёнка: Варонович Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Воронович Леонтий Евстафьевич
Мать ребёнка: Варонович Марфа Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.1937