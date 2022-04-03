Кишкин Алексей Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кишкин Алексей Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1963

Дата смерти

03.04.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1963

Отец: Кишкин Леонид Федорович

Мать: Курочкина Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
12.03.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анищенко Елена Михайловна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
07.12.2003

Дочь: Кишкина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Анищенко Елена Михайловна

Смерть
03.04.2022

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