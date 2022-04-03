Кишкин Алексей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1963
Дата смерти03.04.2022
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1963
Рождение ребёнка
12.03.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анищенко Елена Михайловна
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
07.12.2003
Дочь: Кишкина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Анищенко Елена Михайловна
Смерть
03.04.2022