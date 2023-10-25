Иваницкий Андрей Владимировович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваницкий Андрей Владимировович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1987

Отец: Иваницкий Владимир Константинович

Мать: Белявская Галина Эдуардовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иваницкая Анна Андреевна

Мать ребёнка: Лазбекина Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваницкий Максим Андреевич

Мать ребёнка: Лазбекина Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваницкий Иван Андреевич

Мать ребёнка: Лазбекина Ольга Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазбекина Ольга Борисовна

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