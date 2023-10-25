Иваницкий Андрей Владимировович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1987
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1987
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иваницкая Анна Андреевна
Мать ребёнка: Лазбекина Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваницкий Максим Андреевич
Мать ребёнка: Лазбекина Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лазбекина Ольга Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно