Белявская Галина Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1987
Сын: Иваницкий Андрей Владимировович
Отец ребёнка: Иваницкий Владимир Константинович
Рождение ребёнка
25.06.?
Дочь: Иваницкая Инга Владимировна
Отец ребёнка: Иваницкий Владимир Константинович
Бракосочетание
Неизвестно