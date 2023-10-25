Белявская Галина Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белявская Галина Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1957

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1987

Сын: Иваницкий Андрей Владимировович

Отец ребёнка: Иваницкий Владимир Константинович

Рождение ребёнка
25.06.?

Дочь: Иваницкая Инга Владимировна

Отец ребёнка: Иваницкий Владимир Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иваницкий Владимир Константинович

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