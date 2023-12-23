Семин Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семин Семен
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Гришина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Зеленцова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Зеленцова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семин Елпидифор Васильевич
Мать ребёнка: Зеленцова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зеленцова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зеленцова Дарья Николаевна
Смерть
Неизвестно