Зеленцова Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленцова Дарья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Гришина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Семин Василий Семенович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Семин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Семин Василий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семин Елпидифор Васильевич

Отец ребёнка: Семин Василий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Семин Василий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семин Максим Васильевич

Отец ребёнка: Семин Василий Семенович

Смерть
Неизвестно
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