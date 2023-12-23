Зеленцова Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Гришина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Семин Василий Семенович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Семин Василий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семин Елпидифор Васильевич
Отец ребёнка: Семин Василий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семин Василий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семин Василий Семенович
Смерть
Неизвестно