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Котенко Григорий Наумович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

25.01.1908 ст.

Дата смерти

18.07.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1908 ст.

Отец: Котенко Наум Николаевич

Мать: Котенко София Максимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSF2-T?i=245&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
26.01.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
18.07.1908 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: худосочие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFV-Y?i=315&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
19.07.1908 ст.
на кладбище д. Кровной
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