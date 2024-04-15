Котенко Григорий Наумович
Место рождения
Дата рождения25.01.1908 ст.
Дата смерти18.07.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1908 ст.
Отец: Котенко Наум Николаевич
Мать: Котенко София Максимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSF2-T?i=245&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
26.01.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
18.07.1908 ст.
Причина смерти: худосочие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFV-Y?i=315&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
19.07.1908 ст.
на кладбище д. Кровной