Котенко (Простатина) София Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко (Простатина) София Максимовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

12.09.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1866 ст.

Отец: Простатин Максим Карпович

Мать: Простатина Матрона Герасимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L764-B?i=21&cc=3511744
Крещение
12.09.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
05.10.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Алексей Ефимович Ковалев
Бракосочетание
06.11.1888 ст.

Муж: Котенко Наум Николаевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-N?i=608&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.09.1889 ст.

Дочь: Фекла Наумовна

Отец ребёнка: Котенко Наум Николаевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
14.09.1891 ст.

Дочь: София Наумовна

Отец ребёнка: Котенко Наум Николаевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
26.02.1894 ст.

Дочь: Евдокия Наумовна

Отец ребёнка: Котенко Наум Николаевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
21.12.1902 ст.

Сын: Котенко Ефим Наумович

Отец ребёнка: Котенко Наум Николаевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7K-J?i=585&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.10.1904 ст.

Дочь: Неонила Наумовна

Отец ребёнка: Котенко Наум Николаевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH2-C?i=822&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
25.01.1908 ст.

Сын: Котенко Григорий Наумович

Отец ребёнка: Котенко Наум Николаевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSF2-T?i=245&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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