Котенко (Простатина) София Максимовна
Место рождения
Дата рождения12.09.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.09.1866 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L764-B?i=21&cc=3511744
Крещение
12.09.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
05.10.1888 ст.
Алексей Ефимович Ковалев
Бракосочетание
06.11.1888 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-N?i=608&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.09.1889 ст.
Дочь: Фекла Наумовна
Отец ребёнка: Котенко Наум Николаевич
Рождение ребёнка
14.09.1891 ст.
Дочь: София Наумовна
Отец ребёнка: Котенко Наум Николаевич
Рождение ребёнка
26.02.1894 ст.
Дочь: Евдокия Наумовна
Отец ребёнка: Котенко Наум Николаевич
Рождение ребёнка
21.12.1902 ст.
Отец ребёнка: Котенко Наум Николаевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7K-J?i=585&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
16.10.1904 ст.
Дочь: Неонила Наумовна
Отец ребёнка: Котенко Наум Николаевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH2-C?i=822&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
25.01.1908 ст.
Сын: Котенко Григорий Наумович
Отец ребёнка: Котенко Наум Николаевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSF2-T?i=245&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно