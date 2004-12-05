Амосова Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосова Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1937

Дата смерти

05.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1937

Отец: Амосов Александр Николаевич

Мать: Амосова Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
04.05.1961

Сын: Бобровский Федор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.10.1966

Дочь: Михайлова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.05.1971

Дочь: Бобровская Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Бобровский Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобровский Анатолий

Смерть
05.12.2004
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