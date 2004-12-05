Амосова Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1937
Дата смерти05.12.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1937
Рождение ребёнка
04.05.1961
Сын: Бобровский Федор
Рождение ребёнка
06.10.1966
Дочь: Михайлова Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
11.05.1971
Дочь: Бобровская Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Бобровский Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобровский Анатолий
Смерть
05.12.2004